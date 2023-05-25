Meclis yemininin değiştirilmesini söyleyen HÜDA PAR’lı milletvekili çark etti!

Yayınlanma: 25.05.2023 - 10:45

Güncelleme: 25.05.2023 - 10:45

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili olan Serkan Ramanlı’nın milletvekili yeminine yönelik ifadelerini içeren bir video ortaya çıktı.

ÖNCE ‘ANDIMIZ’I SONRA MECLİS YEMİNİNİ HEDEF ALDI

Habersiverek.com imzasıyla yayımlanan bir videoda HÜDA PAR’lı Ramanlı’nın, "O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutulduğu her sabahın köründe nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü, biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir, biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir" dediği görülüyor.

“KURALLARA UYACAĞIZ” AÇIKLAMASI

Ramanlı söz konusu ifadelerin yer aldığı bir tweeti alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız. Kimse boşuna algı peşinde koşmasın. Burdan kimseye ekmek çıkmaz."

Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız.

Kimse boşuna algı peşinde koşmasın.

Burdan kimseye ekmek çıkmaz. https://t.co/8yeFIcdQIp — Serkan Ramanlı (@AvSerkanRamanli) May 24, 2023

Daha önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel milletvekili yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni HÜDA PAR'ın itirazları nedeniyle ertelendiğini söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türk milleti önünde ant içerim, ifadesine itiraz ediyorlar, ‘biz Türk milleti önünde ant içmeyiz’… Bu metin değişmelidir diyorlar. Bunu söyledikleri için HÜDA PAR'lılar, yemin krizi yaşanıp da millet AK Parti’nin ne yaptığını görmesin diye yemini ileri almaya çalışıyorlar. Nasıl alacaklar? Resmi sonuçlar yayımlandıktan sonraki 3. gün olması gerekiyor ya yemin töreninin, yayımlanmasın diye YSK’ye baskı yapıyorlar.”