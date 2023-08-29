Meclis, yeni yasama yılına 'ekonomi' gündemiyle başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'de açılacak ve öncelikli gündem ekonomi olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da konuyla ilgili milletvekillerine sunum yapacak.

DHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:49
Meclis, yeni yasama yılına 'ekonomi' gündemiyle başlayacak
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TBMM, yeni yasama yılına 1 Ekim'de başlayacak. Mecliste öncelikli gündem ekonomi olacak ve para piyasalarındaki hareketlilik gündeme gelecek.

İktidar partisi, Meclise gelmesi planlanan ekonomi yasaları ve bakanlıklardan gelecek yasal düzenlemelere ilişkin taslak metinlere son halini vermek için eylül ayında mesai yapacak.

GAYE ERKAN SUNUM YAPACAK

Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, ekim ayının ikinci haftasında Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, burada ekonomideki son gelişmeler ve para politikasına ilişkin milletvekillerine sunum yapacak.

Erkan, Merkez Bankası'nın izlediği sıkılaştırma politikası ve beklentileri milletvekilleriyle paylaşacak ve soruları yanıtlayacak.


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Hafize Gaye Erkan Mehmet Muş

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