Hamas, İsrailli anne ve 2 çocuğunu serbest bıraktı
Hamas tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlatılan operasyon kapsamında esir alınan İsrailli anne ve 2 çocuğunun serbest bırakıldığı duyuruldu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlatılan “Aksa Tufanı Operasyonu’nda” esir alınan 3 kişi serbest bırakıldı.
Hamas yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan 3 kişinin İsrailli anne ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.
Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumu hakkında açıklama yapılmazken, İsrail tarafından da anne ve çocukları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Öte yandan Hamas'ın operasyon kapsamında 100-150 kişiyi esir aldığı belirtilmişti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takası konusunda görüşme yapılmayacağını ifade etmişti.
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