Hamas, İsrailli anne ve 2 çocuğunu serbest bıraktı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:30

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:30

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim’de İsrail’e yönelik başlatılan “Aksa Tufanı Operasyonu’nda” esir alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Hamas yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, serbest bırakılan 3 kişinin İsrailli anne ve 2 çocuğu olduğu belirtildi.

Serbest bırakılan esirlerin sağlık durumu hakkında açıklama yapılmazken, İsrail tarafından da anne ve çocukları hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Hamas'ın operasyon kapsamında 100-150 kişiyi esir aldığı belirtilmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmalar bitene kadar İsrail ile esir takası konusunda görüşme yapılmayacağını ifade etmişti.

