Meclis’te İYİ Partili vekille kavga etmişti: MHP’li Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı!

TBMM’de yasa teklifi görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile arasında arbede çıkan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 19:55
Meclis’te İYİ Partili vekille kavga etmişti: MHP’li Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı!
Abone Ol google-news

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren teklif görüşmesi sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında arbede yaşanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Saymaz "Dün MHP'de Erkan Akçay'ın da olduğu bir gerilim yaşandı. Bugün kendisinin tansiyonu yükselmiş ve hastaneye kaldırıldı. Bu durum sonunca beyninde bir kist olduğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Şu an bilinci açık" ifadelerini kullandı.


TBMM haberleri Meclis haberleri Erkan Akçay haberleri MHP haberleri

İlgili Haberler

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hastaneye kaldırıldı

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu hastaneye kaldırıldı
Aydın'da 100 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Aydın'da 100 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Eski milletvekili ve belediye başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı

Eski milletvekili ve belediye başkanı Celal Doğan hastaneye kaldırıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler