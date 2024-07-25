Meclis’te İYİ Partili vekille kavga etmişti: MHP’li Erkan Akçay hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 25.07.2024 - 19:55

Güncelleme: 25.07.2024 - 19:55

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren teklif görüşmesi sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında arbede yaşanmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Saymaz "Dün MHP'de Erkan Akçay'ın da olduğu bir gerilim yaşandı. Bugün kendisinin tansiyonu yükselmiş ve hastaneye kaldırıldı. Bu durum sonunca beyninde bir kist olduğu anlaşıldı. Hastanede tedavi altına alındı. Şu an bilinci açık" ifadelerini kullandı.