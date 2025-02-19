AKP’nin Meclis’e soktuğu HÜDA PAR’lı ‘zehir saçtı’: CHP’li vekilden sert tepki!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 22:56

Güncelleme: 19.02.2025 - 23:00

AKP listelerinden TBMM’ye giren HÜDA PAR’lı milletvekillerinin Cumhuriyet değerlerine saldırıları sürüyor.

HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, bugün Meclis’te yaptığı konuşmada “Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir. Çözümü de İslam’dadır” dedi.

Dinç şunları söyledi:

”Bizi kardeş kılan İslam'dır dedik. İslam'dır dediğimiz için birileri hopluyor zıplıyor. Başkaları da çalıştay yapıyor ses yok, hatta el yükselten, devlet vaat eden zat tam tuşlara basarak HÜDA PAR'a iftira atıyor.

Biz biliyoruz sizin düşmanlığınız İslam’adır. Derdiniz İslam’ladır.

Kürt meselesinin sebebi Kemalizm'dir. Çözümü de İslam'dadır. Siz bize çözümün zehri olan Kemalizmi öneriyorsunuz, bize bu zehri yutturmaya çalışıyorsunuz. Kemalizm zehirdir. Biz bu zehri yutmayacağız. İlacımız olan aziz İslam’la kardeş olacağız. Ve hep birlikte Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Zaza’sıyla kardeşçe bu ülkede yaşayacağız. Bizim hakkımızda iftirada bulunanlarla ayrıca mahkemede hesaplaşacağız."

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Dinç’in söz konusu ifadeleri sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kış, şunları yazdı:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in kalbinde, Gazi Meclisimizde, Mersin Milletvekili Faruk Dinç’in Cumhuriyet’e, laikliğe ve Atatürk’e yönelik alçakça saldırısını Mersin Milletvekili olarak şiddetle kınıyorum!

Kemalizm zehir değil, aksine bu ülkenin harcı, temeli, çimentosudur! Anayasa’nın 66. maddesi açıktır: “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir!” Bu ülkenin Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı, Zaza’sı, Çerkes’i, Boşnak’ı, Laz’ı Cumhuriyet’in eşit yurttaşlarıdır!

Cumhuriyet, etnik ayrımları aşarak hepimizi tek bir çatı altında buluşturmuş, özgür kılmıştır! İşte o çatı, Mustafa Kemal Atatürk’tür! Atatürk, sizin yobaz yağmurlarınızı engelleyen, bu milletin üzerine çökmeye çalışan karanlığı durduran sarsılmaz çatıdır!

Ve ben, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’te, Mersin’i bir kadın milletvekili olarak temsil etmekten onur duyuyorum! Kadınları yok sayan, kazanılmış haklarımıza göz diken zihniyetin karşısında dimdik duracağım!

Siz, Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alarak bu milleti bölmeye çalışıyorsunuz! Ama bilin ki TBMM, gericiliğin, bölücülüğün, Cumhuriyet düşmanlarının kürsüsü olamaz, olmayacaktır!

Atatürk ve silah arkadaşları bu vatanı emperyalizmin pençesinden kurtarırken, siz ve sizin zihniyetiniz ya mandacılığın peşindeydiniz ya da düşmanla iş birliği yapıyordunuz! Cumhuriyet sayesinde konuşabiliyor, milletvekili olabiliyorsunuz ama Cumhuriyet düşmanlığını sürdürecek cesareti de yine Cumhuriyet’in hoşgörüsünden alıyorsunuz!

Ama bilin ki biz buradayız! Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz! Cumhuriyet’i, laikliği, Atatürk’ün mirasını sonuna kadar savunacağız! Bu ülkeyi gericiliğin karanlığına teslim etmeyeceğiz!”

DAHA ÖNCE İSLAM HUKUKU'NU ÖVMÜŞTÜ

HÜDA PAR’ın Diyarbakır’da düzenlediği “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı” iktidar çevrelerinde de tartışma konusu olmuştu.

Faruk Dinç daha önce emniyet ve yargı sisteminin ailenin korunmasında yetersiz kaldıklarını savunmuş ve çözümün Kuran’ın Nisa suresi 35’inci ayetinin uygulanmasında olduğunu söylemişti.