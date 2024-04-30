Meclis'te Şeyhmus Bahçeci için cenaze töreni

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hayatını kaybeden 17'nci dönem Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci (73) için cenaze töreni düzenlendi.

DHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:20
Meclis'te Şeyhmus Bahçeci için cenaze töreni
Abone Ol google-news

Şeyhmus Bahçeci, dün akşam Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bahçeci için bir dönem görev yaptığı TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bahçeci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Bahçeci'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında Meclis Şeref Kapısı önüne getirildi.

Dua okunması ve helallik alınmasının ardından Bahçeci'nin özgeçmişi okundu. Törenin ardından Bahçeci'nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

1987'YE KADAR MECLİS'TE GÖREV YAPTI

Şeyhmus Bahçeci, 1951 yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Bir süre serbest ticaretle meşgul oldu, muhasebecilik, mali müşavirlik yaptı.

6 Kasım 1983 tarihindeki milletvekili genel seçimlerinde Halkçı Parti listelerinden 17'nci dönem Diyarbakır Milletvekili seçilen Bahçeci, daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye geçerek 29 Kasım 1987'deki milletvekili genel seçimlerine kadar parlamentodaki görevini sürdürdü. Bahçeci, evli ve 3 çocuk babasıydı.


TBMM haberleri Meclis haberleri Şeyhmus Bahçeci haberleri Cenaze haberleri Cenaze töreni haberleri

İlgili Haberler

CHP lideri Özel ve Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grup Müdürü Bayraktar’ın cenaze namazını birlikte kıldı

CHP lideri Özel ve Kılıçdaroğlu CHP TBMM Grup Müdürü Bayraktar’ın cenaze namazını birlikte kıldı
'Cenazeden geliyorum' dedi, 0.51 promil alkollü çıktı

'Cenazeden geliyorum' dedi, 0.51 promil alkollü çıktı
ALES'e girmek yola çıkmıştı... Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: 'Ölürsem cenazemi...'

ALES'e girmek yola çıkmıştı... Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: 'Ölürsem cenazemi...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu: Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Valilik duyurdu: Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 30 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu

Korhan Berzeg'in kafatasına ait olduğu değerlendirilen parça bulundu
Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Yağdı: Gelinin Dansı Olay Oldu

Sosyal Medya Kullanıcılarından Tepki Yağdı: Gelinin Dansı Olay Oldu
Fransız oyuncu Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransız oyuncu Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı
Ömer 54. bölüm final fragmanı yayımlandı! Ömer 54. Bölüm fragmanı izle!

Ömer 54. bölüm final fragmanı yayımlandı! Ömer 54. Bölüm fragmanı izle!
İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar...

İstanbul Valiliği duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar...
Öğretmen atamalarında 550 saatlik Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim şartı

Öğretmen atamalarında 550 saatlik Milli Eğitim Akademisi’nde eğitim şartı