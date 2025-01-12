Meclis’teki görüşmeler sırasında çıkarılan düzenleme ‘torba teklifle’ yeniden TBMM’ye sunuldu: ‘Süper yetki’ geri geliyor

Yayınlanma: 12.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.01.2025 - 04:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) daha önce Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ile ilgili bazı düzenlemeleri yasa yerine kararname ile yapıldığı için iptal etti. Bunun içerisinde DDK’ye kamu personeli hakkında “görevden uzaklaştırılmasını önerme yetkisi” de vardı. İktidar aralık ayında Meclis’e sunduğu “torba teklifte” iptal edilen bu düzenlemelere de yer vermişti. Ancak daha sonra Meclis’teki görüşmeleri sırasında bu düzenlemeleri geri çekmişti. İktidar şimdi aynı düzenlemeleri yeniden “torba teklif” ile Meclis’e sundu.

Teklife göre Cumhurbaşkanlığı’na bağlı DDK, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. Teklif ile DDK’ye “görevden uzaklaştırmayı önerme” yetkisi de veriliyor. Buna göre kurul üyesi veya denetçi, “denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan, görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan, suç delillerini karartacağı anlaşılan, kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen”, her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında “görevden uzaklaştırma” tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilecek. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında da bu tedbiri uygulayabilecek.

TEKLİFİN TANIMI GENİŞ

CHP, daha önce “diğer kamu görevlileri” ifadesinin çok geniş bir tanımlama olduğuna işaret ederek bu yolla seçilmiş belediye başkanlarının bile DDK tarafından görevden alınabileceği eleştirisinde bulunmuştu. Yine teklife göre denetlemeler sırasında görevden uzaklaştırma gerekçesinin ortadan kalkması, denetlemeler sonunda suç işlendiğinin belirlenememesi veya disiplin yönünden memurluktan çıkarma dışında bir ceza önerilmesi halinde, görevden uzaklaştırılan kişi, atamaya yetkili amir tarafından derhal görevine başlatılacak.

EMEKLİ AYLIĞI DA TORBADA

Teklif ile en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılıyor. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği 1000 liraya yükseltiliyor. Bu destek ise işçilerin işsiz kaldıklarında yararlandıkları, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.