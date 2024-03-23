Mehmet Akarca'nın görev süresi doluyor: Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:21
Mehmet Akarca'nın görev süresi doluyor: Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
Abone Ol google-news

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi yarın doluyor.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için Yargıtay'ın 348 üyesi, 25 Mart Pazartesi günü sandığa gidecek.

Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Yargıtay Başkanı Akarca ile terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün adaylar arasında olduğu belirtiliyor.


Yargıtay Başkanı haberleri yargıtay haberleri

İlgili Haberler

Yargıtay’dan emsal karar: Boşanma aşamasında satılan ev mal kaçırma sayıldı

Yargıtay’dan emsal karar: Boşanma aşamasında satılan ev mal kaçırma sayıldı
Depremde alınmayan önlemlere ilişkin davada görev uyuşmazlığı talebi Yargıtay'dan döndü!

Depremde alınmayan önlemlere ilişkin davada görev uyuşmazlığı talebi Yargıtay'dan döndü!
Yargıtay'dan 'photoshopla sahte rapor' kararı

Yargıtay'dan 'photoshopla sahte rapor' kararı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Para sayma kumpasında yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade verdi

Para sayma kumpasında yeni gelişme! Kaftancıoğlu ifade verdi
Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı

Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı
Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı

Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı

Erdoğan 'müjde' diye duyurmuştu: Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli maaşı banka promosyonundaki 'gerçeği' açıkladı
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a ‘köfteci’ yanıtı: ‘Hayat dersi veriyoruz’

Ekrem İmamoğlu’ndan Murat Kurum’a ‘köfteci’ yanıtı: ‘Hayat dersi veriyoruz’
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu