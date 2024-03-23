Mehmet Akarca'nın görev süresi doluyor: Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak

Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:21

Güncelleme: 23.03.2024 - 13:23

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi yarın doluyor.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için Yargıtay'ın 348 üyesi, 25 Mart Pazartesi günü sandığa gidecek.

Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların, seçilmek için 348 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alması gerekecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Yargıtay Başkanı Akarca ile terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün adaylar arasında olduğu belirtiliyor.