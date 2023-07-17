THY elektronik para ve ödeme kuruluşu kurmaya hazırlanıyor

Türk Hava Yollar elektronik para ve ödeme kuruluşu kurulması için çalışma başlattı.

Reuters
Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:15
THY elektronik para ve ödeme kuruluşu kurmaya hazırlanıyor
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Türk Hava Yollar elektronik para ve ödeme kuruluşu kurulması için çalışma başlattı.

Şirketten cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada, THY'nin satış kanallarından geçen işlem hacmini göz önüne alarak, mevcut potansiyelinin "değer yaratan bir iş modeline" dönüştürülmesi amacıyla elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.


THY elektronik para

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