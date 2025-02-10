Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:10

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 2023 yılında yapılan olağan kurultayıyla ilgili ortaya atılan iddialar üzerine inceleme başlattı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Peki, Mehmet Akif Hamzaçebi kimdir? Eski CHP grup başkan vekili Akif Hamzaçebi kaç yaşında, nereli?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ KİMDİR?

Mehmet Akif Hamzaçebi, 1 Aralık 1953'te Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. 1970'te İstanbul Bakırköy Lisesini bitirdi. 1974'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde "Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Entegrasyonu" alanında tamamladı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak göreve başladı. Maliye Müfettiş Yardımcısı ve Maliye Müfettişi oldu. 1985'te Maliye Başmüfettişi oldu. Maliye Bakanlığında sırasıyla; İstanbul Defterdar Yardımcısı, Ankara Defterdarı, Milli Emlak Genel Müdürü, İstanbul Defterdarı ve Gelirler Genel Müdürü olarak görev yaptı. 22 ve 23.dönemlerde Trabzon, 24 ve 25. dönemlerde ise İstanbul Milletvekili seçildi. 2002-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ve 2003-2010 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Grup Sözcülüğü yaptı. 2010-2015 yılları arasında CHP Grup Başkanvekili, 2015 - 2017 yılları arasında TBMM Başkanvekili olarak görev yaptı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'NİN ÖZEL HAYATI

İyi düzeyde İngilizce bilen Hamzaçebi, evli ve 1 çocuk babasıdır