Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:59

Güncelleme: 06.02.2025 - 14:59

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan ve bir süredir tedavi gören ünlü iş insanı Asil Nadir 83 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Asil Nadir kimdir, kaç yaşında, nereli? Asil Nadir neden öldü?

ASİL NADİR KİMDİR?

1941’de Lefke’de dünyaya geldi. Ailesi, 1961 yılında Londra’ya taşındı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiyken okulu bırakıp iş hayatına atıldı. Londra merkezli Wear Well konfeksiyon şirketini satın aldı.

Sunday Times gazetesi onu dünyanın en zengin insanları arasında 11. sıraya yerleştirdi. 1988’de Günaydın gazetesini satın alınca Türkiye’de ismi duyuldu. Ardından Güneş ve Tan gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Türkiye’de de çok sayıda yatırımı olan Nadir, şirketlerinin batmasının ardından 1993’te KKTC’ye kaçtı. 2010 yılında İngiltere´ye döndü. 2013’te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye’ye gönderildi.

ASİL NADİR NEDEN ÖLDÜ?

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti.

Nadir'in bir süredir yoğun bakımda yattığı öğrenildi.

Nadir'in vefatını Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu.