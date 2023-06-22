Yeni bakan yardımcıları belli oldu mu? Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İçişleri Bakanı yardımcıları kim?

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre hangi bakana kaç yardımcı verildiği ve bakan yardımcılarının kimler olduğu belirlendi. Peki, Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İçişleri Bakanı yardımcıları kim? Dışişleri Bakanı yardımcıları kimler? Adalet Bakanı yardımcıları kimler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yardımcıları kimler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcıları kimler? İşte yeni bakan yardımcıları...