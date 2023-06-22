Yeni bakan yardımcıları belli oldu mu? Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İçişleri Bakanı yardımcıları kim?
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre hangi bakana kaç yardımcı verildiği ve bakan yardımcılarının kimler olduğu belirlendi. Peki, Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İçişleri Bakanı yardımcıları kim? Dışişleri Bakanı yardımcıları kimler? Adalet Bakanı yardımcıları kimler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yardımcıları kimler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcıları kimler? İşte yeni bakan yardımcıları...
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Akın Gürlek
Hasan Yılmaz
Niyazi Acar
Ramazan Can
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Adnan Ertem
Ahmet Aydın
Faruk Özçelik
Lutfihak Alpkan
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Leman Yenigün
Rıdvan Duran
Sevim Sayim Madak
Zafer Tarikdaroğlu
Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Fatma Varank
Hasan Suver
Refik Tuzcuoğlu
Vedad Gürgen
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Ahmet Yıldız
Burak Akçapar
Mehmet Kemal Bozay
Yasin Ekrem Serim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Abdullah Tancan
Ahmet Berat Çonkar
Nevzat Şatıroğlu
Zafer Demircan
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Enes Eminoğlu
Halis Yunus Ersöz
Hamza Yerlikaya
Safa Koçoğlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Abdullah Erdem Cantimur
İsmail İlhan Hatipoğlu
Osman Çelik
Zekeriya Kaya
İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Bülent Turan
Mehmet Aktaş
Mehmet Sağlam
Münir Karaloğlu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Batuhan Mumcu
Gökhan Yazgı
Nadir Alpaslan
Serdar Çam
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Celile Eren Ökten
Kemal Şamlıoğlu
Nazif Yılmaz
Ömer Faruk Yelkenci
Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Alpaslan Kavaklıoğlu
Bilal Durdalı
Celal Sami Tüfekçi
Şuay Alpay
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Huzeyfe Yılmaz
Hüseyin Kürşat Kırbıyık
Şuayıp Birinci
Tolga Tolunay
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Ahmet Yozgatlıgil
Çetin Ali Dönmez
Oruç Baba İnan
Zekeriua Çoştu
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Ahmet Bağcı
Ahmet Gümen
Ebuberkir Gizligider
Veysel Tiryaki
Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Mahmut Gürcan
Mustafa Tuzcu
Özgür Volkan Ağar
Sezai Uçarmak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Durmuş Ünüvar
Enver İskurt
Osman Boyraz
Ömer Fatih Sayan
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