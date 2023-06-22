Yeni bakan yardımcıları belli oldu mu? Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İçişleri Bakanı yardımcıları kim?

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2023 Perşembe, 09:56
<p>28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre hangi bakana kaç yardımcı verildiği ve bakan yardımcılarının kimler olduğu belirlendi. Peki, Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İçişleri Bakanı yardımcıları kim? Dışişleri Bakanı yardımcıları kimler? Adalet Bakanı yardımcıları kimler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yardımcıları kimler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcıları kimler? İşte yeni bakan yardımcıları...</p>

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre hangi bakana kaç yardımcı verildiği ve bakan yardımcılarının kimler olduğu belirlendi. Peki, Yeni bakan yardımcıları kimler oldu? İçişleri Bakanı yardımcıları kim? Dışişleri Bakanı yardımcıları kimler? Adalet Bakanı yardımcıları kimler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yardımcıları kimler? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcıları kimler? İşte yeni bakan yardımcıları...

<p style="text-align: center;"><strong>Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Akın Gürlek</p> <p style="text-align: center;">Hasan Yılmaz</p> <p style="text-align: center;">Niyazi Acar</p> <p style="text-align: center;">Ramazan Can</p>

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Akın Gürlek

Hasan Yılmaz

Niyazi Acar

Ramazan Can

<p style="text-align: center;"><strong>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Adnan Ertem</p> <p style="text-align: center;">Ahmet Aydın</p> <p style="text-align: center;">Faruk Özçelik</p> <p style="text-align: center;">Lutfihak Alpkan</p> <p style="text-align: center;"> </p>

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Adnan Ertem

Ahmet Aydın

Faruk Özçelik

Lutfihak Alpkan

 

<p style="text-align: center;"><strong>Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Leman Yenigün</p> <p style="text-align: center;">Rıdvan Duran</p> <p style="text-align: center;">Sevim Sayim Madak</p> <p style="text-align: center;">Zafer Tarikdaroğlu</p>

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Leman Yenigün

Rıdvan Duran

Sevim Sayim Madak

Zafer Tarikdaroğlu

<p style="text-align: center;"><strong>Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Fatma Varank</p> <p style="text-align: center;">Hasan Suver</p> <p style="text-align: center;">Refik Tuzcuoğlu</p> <p style="text-align: center;">Vedad Gürgen</p>

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Fatma Varank

Hasan Suver

Refik Tuzcuoğlu

Vedad Gürgen

<p style="text-align: center;"><strong>Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Ahmet Yıldız</p> <p style="text-align: center;">Burak Akçapar</p> <p style="text-align: center;">Mehmet Kemal Bozay</p> <p style="text-align: center;">Yasin Ekrem Serim</p>

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Ahmet Yıldız

Burak Akçapar

Mehmet Kemal Bozay

Yasin Ekrem Serim

<p style="text-align: center;"><strong>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Abdullah Tancan</p> <p style="text-align: center;">Ahmet Berat Çonkar</p> <p style="text-align: center;">Nevzat Şatıroğlu</p> <p style="text-align: center;">Zafer Demircan</p>

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Abdullah Tancan

Ahmet Berat Çonkar

Nevzat Şatıroğlu

Zafer Demircan

<p style="text-align: center;"><strong>Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Enes Eminoğlu</p> <p style="text-align: center;">Halis Yunus Ersöz</p> <p style="text-align: center;">Hamza Yerlikaya</p> <p style="text-align: center;">Safa Koçoğlu</p>

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Enes Eminoğlu

Halis Yunus Ersöz

Hamza Yerlikaya

Safa Koçoğlu

<p style="text-align: center;"><strong>Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Abdullah Erdem Cantimur</p> <p style="text-align: center;">İsmail İlhan Hatipoğlu</p> <p style="text-align: center;">Osman Çelik</p> <p style="text-align: center;">Zekeriya Kaya</p>

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Abdullah Erdem Cantimur

İsmail İlhan Hatipoğlu

Osman Çelik

Zekeriya Kaya

<p style="text-align: center;"><strong>İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Bülent Turan</p> <p style="text-align: center;">Mehmet Aktaş</p> <p style="text-align: center;">Mehmet Sağlam</p> <p style="text-align: center;">Münir Karaloğlu</p>

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Bülent Turan

Mehmet Aktaş

Mehmet Sağlam

Münir Karaloğlu

<p style="text-align: center;"><strong>Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Batuhan Mumcu</p> <p style="text-align: center;">Gökhan Yazgı</p> <p style="text-align: center;">Nadir Alpaslan</p> <p style="text-align: center;">Serdar Çam</p>

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Batuhan Mumcu

Gökhan Yazgı

Nadir Alpaslan

Serdar Çam

<p style="text-align: center;"><strong>Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Celile Eren Ökten</p> <p style="text-align: center;">Kemal Şamlıoğlu</p> <p style="text-align: center;">Nazif Yılmaz</p> <p style="text-align: center;">Ömer Faruk Yelkenci</p>

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Celile Eren Ökten

Kemal Şamlıoğlu

Nazif Yılmaz

Ömer Faruk Yelkenci

<p style="text-align: center;"><strong>Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Alpaslan Kavaklıoğlu</p> <p style="text-align: center;">Bilal Durdalı</p> <p style="text-align: center;">Celal Sami Tüfekçi</p> <p style="text-align: center;">Şuay Alpay</p>

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Alpaslan Kavaklıoğlu

Bilal Durdalı

Celal Sami Tüfekçi

Şuay Alpay

<p style="text-align: center;"><strong>Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Huzeyfe Yılmaz</p> <p style="text-align: center;">Hüseyin Kürşat Kırbıyık</p> <p style="text-align: center;">Şuayıp Birinci</p> <p style="text-align: center;">Tolga Tolunay</p>

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Huzeyfe Yılmaz

Hüseyin Kürşat Kırbıyık

Şuayıp Birinci

Tolga Tolunay

<p style="text-align: center;"><strong>Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Ahmet Yozgatlıgil</p> <p style="text-align: center;">Çetin Ali Dönmez</p> <p style="text-align: center;">Oruç Baba İnan</p> <p style="text-align: center;">Zekeriua Çoştu</p>

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Ahmet Yozgatlıgil

Çetin Ali Dönmez

Oruç Baba İnan

Zekeriua Çoştu

<p style="text-align: center;"><strong>Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Ahmet Bağcı</p> <p style="text-align: center;">Ahmet Gümen</p> <p style="text-align: center;">Ebuberkir Gizligider</p> <p style="text-align: center;">Veysel Tiryaki</p>

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Ahmet Bağcı

Ahmet Gümen

Ebuberkir Gizligider

Veysel Tiryaki

<p style="text-align: center;"><strong>Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Mahmut Gürcan</p> <p style="text-align: center;">Mustafa Tuzcu</p> <p style="text-align: center;">Özgür Volkan Ağar</p> <p style="text-align: center;">Sezai Uçarmak</p>

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Mahmut Gürcan

Mustafa Tuzcu

Özgür Volkan Ağar

Sezai Uçarmak

<p style="text-align: center;"><strong>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;</strong></p> <p style="text-align: center;">Durmuş Ünüvar</p> <p style="text-align: center;">Enver İskurt</p> <p style="text-align: center;">Osman Boyraz</p> <p style="text-align: center;">Ömer Fatih Sayan</p>

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Durmuş Ünüvar

Enver İskurt

Osman Boyraz

Ömer Fatih Sayan

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