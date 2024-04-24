Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:37

Güncelleme: 24.04.2024 - 17:37

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu. Peki, Mehmet Ali Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz neden öldü?

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz 21 Ekim 1948 yılunda Trabzon'da doğdı. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, 19. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz, bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.

Yılmaz'ın medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve hâlâ yayın yapan Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aittir.

MEHMET ALİ YILMAZ ÖZEL HAYATI

Yılmaz, evli ve beş çocuk babasıdır.

MEHMET ALİ YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024'te Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. 75 yaşındaydı.