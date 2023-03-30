TİP'ten aday olan Mehmet Aslantuğ'a eşi Arzum Onan'dan destek
Mehmet Aslantuğ'un 2023 Genel Seçimleri'nde Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olması gündem oldu. Aslantuğ'un aldığı kararı eşi Arzum Onan, "Her zaman yanındayız, yanında olacağız" sözleriyle destekledi.
Çok sayıda sinema ve filmde rol alan oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adayı oldu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’un milletvekili adaylığı tekliflerini dün kabul ettiğini açıklamıştı.
Baş, sosyal medya hesabından "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Habertürk'ün haberine göre, Mehmet Aslantuğ'un aldığı kararı ilk destekleyen kişi 27 yıldır birlikte yaşadığı eşi Arzum Onan oldu.
"HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Arzum Onan, eşine "Bugüne kadar yaptıkların, söylediklerin yapacaklarının söyleyeceklerinin teminatıdır. Her zaman yanındayız, yanında olacağız. Seninle her zaman gurur duyduk, duyacağız" dedi.
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