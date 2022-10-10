Mehmet Baransu kim, kaç yaşında? Mehmet Baransu ne için yargılanıyor, tahliye mi edildi?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 19:07

Balyoz davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 13 yıl hapse mahkum edilen Mehmet Baransu'nun davasına yapılan itirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi karara bağladı. İşte, Mehmet Baransu hakkında merak edilenlerin cevabı...



MEHMET BARANSU KİM, KAÇ YAŞINDA?



1977 yılında Iğdır'da doğan Mehmet Baransu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 45 yaşındaki Baransu, mesleğe Akşam gazetesinde stajyer olarak başladı. Üniversite öğrenciliği sırasında fakültenin haber merkezinde ve 32. Gün programında da bir süre çalıştı. Daha sonra Aksiyon dergisine geçti ve 1997 ile 2000 yılları arasında burada çalıştı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans yapan Baransu, Amerika'da Çocuk Cinayetleri ve Medya başlıklı yüksek lisans tezini hazırlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Tezini tamamlamak ve dil eğitimi almak için ABD'de üç buçuk yıl kalan Baransu, Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Hürriyet’te çalıştı.

Daha sonra yeni kurulan Taraf gazetesine geçti. Burada yaptığı haberler nedeniyle hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasıyla hakkında pek çok dava açıldı. 2009 yılında özel haberler yapan bir site kurdu. Fakat yeteri kadar reklam alamadıkları gerekçesiyle siteyi kapattı.

MEHMET BARANSU NE İÇİN YARGILANIYOR?



Genelkurmay Başkanlığı’nın, 27 Aralık 2013'te, “TSK’nın muvazzaf ve emekli personelinin yargılandığı davalarda TSK’yı hedef alacak şekilde suç delilleri üretildiği, davalarda görev yapan adli kolluk, savcı ve hakimlerin yargılamada savunmanın görüşlerini dikkate almadığı, suç delillerini manipüle etiği” gerekçesiyle yaptığı suç duyurusu üzerine Balyoz davasında kumpas iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Baransu 2 Mart 2015 tarihinde tutuklanarak Metris Cezaevi'ne götürüldü.

09 Mayıs 2015'te Metris Cezaevi'nden Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Eski eşinin iddialarına göre, Baransu sahte belgeleri FETÖ mensup olan Tuncay Opçin'den almaktaydı. Eski eşi, Baransu'nun Opçin'den para da aldığını beyan etti.

MEHMET BARANSU TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Taraf Gazetesi'nin eski çalışanlarından Mehmet Baransu, 13 yıl hapis cezasına çarptırıldığı 'Egemen Hareket Planı Davası'ndan beraat etti. Baransu'nun tutukluluk hali ceza aldığı ve dosyası Yargıtay'da olan 'GDO’lu pirinç davası' nedeniyle devam edecek.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Baransu'nun 13 yıl hapis ile cezalandırıldığı "Egemen Hareket Planı Davası'ndan" cezasını bozdu. Daire aynı zamanda Baransu'nun tahliyesine hükmetti.