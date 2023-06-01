Yayınlanma: 01.06.2023 - 16:43

Güncelleme: 01.06.2023 - 16:55

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Bazı erkekler maddi konularda kadının üstüne yıkılmaya başladı. Ben bir kadının hesap ödemesini doğru bulmuyorum. Her şeyin kadının üzerine binmemeli. Onun yerine kapıya başka bir şey bağlasak daha ucuza gelecek" açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Yeliz Yeşilmen'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, evli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Yeliz Yeşilmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeliz Yeşilmen evli mi? Yeliz Yeşilmen hangi dizilerde oynadı? İşte, Yeliz Yeşilmen hakkında merak edilenler...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 1978 yılının aralık ayında Adana'da doğdu.

Kariyerine modellik yaparak başladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ”Çarkıfelek” isimli eğlence programıyla ekranlara çıktı.

2000 yılında İlker Aksum'un başrol oynadığı Çarli İş Başında dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. Asıl şöhreti 2001'de ”Aşkım Aşkım” adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle yakaladı.

2004 yılında ”Hababam Sınıfı Merhaba” isimli sinema filminde Alev Alev adında biyoloji hocasını canlandırdı. Aynı sene ”Tat Beni” adını verdiği ilk albümünü piyasaya çıkardı.

Toplam 10 şarkıdan oluşan bu albümde Mavi Boncuk parçası büyük beğeni topladı. Ardından ”Elemtere Fiş” ve ”Fıstık Çıkı Çıkı” adlı iki stüdyo albümü daha piyasaya sürdü.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı.

Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

YELİZ YEŞİLMEN EVLİ Mİ?

2010 yılında evlendiği Ali Uğur Akbaş ile boşanan Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.

YELİZ YEŞİLMEN'İN ESKİ EŞİ ALİ UĞUR AKBAŞ KİMDİR?

Adanalı iş insanı Ali Uğur Akbaş; turizm, petrol ve nakliye gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaptı. Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nde, 2. Başkanlığı üstlenmektedir.

YELİZ YEŞİLMEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2006 - Aynı Çatı Altında

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000 - Çarli İş Başında