AKP 3 yıl önce 'Gri liste' konusunda uyarılmış

OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu için Türkiye'nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurmuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Türkiye’nin FATF tarafından “gri listeye” alınması ile ilgili üç yıl önce uyarılarda bulunduğunu açıkladı. Kılınç, 2019 yılında; TBMM Başkanlığı’na soru önergeleri ve araştırma önergeleri verdiğini anımsattı.



CHP İstanbul Milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç ve Sezgin Tanrıkulu'nun ilk imzacıları olduğu, 26 Aralık 2019'da verilen Meclis Araştırması önergesinde, FATF'nin 16 Eylül 2019'da yayınladığı rapora dikkat çekilmişti. Önergenin gerekçesi şöyleydi:

UYARILARDA BULUNULMUŞ

"Yapılan düzenlemelerin kara paranın aklanması alanında yarattığı zaafiyet uluslararası kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele Kuruluşu FATF (Mali Eylem Görev Gücü) son raporuna da yansımıştır.

OECD bünyesinde kurulan ve 24 Eylül 1991 tarihinde Türkiye'nin de üye olduğu FATF, 16 Aralık 2019'da kamuyonu açıkladığı Türkiye ile ilgili son raporunda ülkemize kara para aklama ve terörizm finansmanıyla uyarılarda bulunmuştur.

GRİ LİSTE UYARISI

'Para aklama ve terörizm finansmanı konusundaki soruşturmalar ve adli takibatın geliştirilmeli, para aklama davalarında mali istihbaratın kullanımının güçlenmesi ve farklı para aklama yöntemlerinin soruşturulması ve yargılanması için ulusal bir strateji geliştirilmeli' gibi tavsiyelerin yer aldığı raporda, gerekli ilerlemelerin sağlanamaması durumunda ülkemizin 'gri liste'ye alınacağı belirtilmektedir."