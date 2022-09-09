Mehmet Nuri Ersoy'dan 'Kız Kulesi' açıklaması

Sosyal medyada, yıkıldığı iddia edilen Kız Kulesi'ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tartışmaları dezenformasyon olarak değerlendirerek, "Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek" diye konuştu.

DHA
09 Eylül 2022 Cuma, 11:45
Mehmet Nuri Ersoy'dan 'Kız Kulesi' açıklaması
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İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet nasıl ileriye gidecek. Bilime uygun şekilde yapalım, doğrular nasıl olsa çıkar. Burada da aynı tahmin ettiğimiz oldu. Müzekart uygulaması burada da geçerli olacak. Yıl sonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilir hale getirmek. Restorasyonda 2. Mahmud dönemi baz alındı" dedi.

AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Bakan Ersoy, sabah saatlerinde Kız Kulesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Ersoy, Kız Kulesi'nin Mart 2023'te açılacağını belirtti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kız Kulesi

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