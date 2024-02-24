Mehmet Şener Eruygur ölümünün 1. yıl dönümünde anıldı
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 12. Genel Başkanı ve 38. Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur ölümünün 1. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) bileşenleri 12. ADD Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 38. Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur’u ölümünün 1. yıl dönümünde, Karacaahmet’de bulunan mezarı başında toplandı.
Anmada ADD adına yapılan açıklamada “Eruygur, yurtsever, çevreci, Atatürkçüydü. Jandarma Genel Komutanlığı görevinde milyonlarca fidanı toprakla buluşturdu. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tarihi uyarılarda bulundu, dinlemediler… Dinlemedikleri için; devletimiz, milletimiz bedelini ağır ödedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra da vatanı için çalışmalara devam etti. Ergenekon kumpası sürecinde, ömrünün son zamanlarında ağır bedeller ödeyen; asla Atatürkçülüğünden ödün vermeyen ve bir onur nişanesi olarak göğsünde taşıyan; Laik Cumhuriyetimiz ve Atatürkçü Düşünce Derneğimiz için verdiği mücadele ışığımız ve yolumuz olacaktır. Ruhu şad olsun… Işıklar içinde uyusun…” ifadeleri kullanıldı.
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