Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ölümünün 32. yılında anıldı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 15:24

Güncelleme: 24.02.2024 - 15:24

Türkiye’nin öncü anayasa hukukçularından, gazetemizde 50 yıl boyunca köşe yazıları kaleme alan ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) kurucusu ve onursal genel başkanı Ordinaryus Profesör Doktor Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, ölümünün 32’nci yıldönümünde Karacaahmet’teki mezarı başında anıldı.

Anmaya gazetemiz yazarı ve yayın kurulu üyesi Şükran Soner ve ADD Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Beykoz şubeleri katılırken eşi Meriç Velidedeoğlu katılımcılara sevgi ve selamlarını ileten bir mesaj yolladı.

Anmada konuşan yazarımız Şükran Soner “Kendimi çok şanslı görüyorum. Hocamın Cumhuriyet’e ayak bastığı andan başlayarak, öğütlerini birinci ağızdan duyabilmek, savunduğu yapı taşlarını hangi gerçekler üzerinden inşa ettiğini öğrenmek insanın ufkunu açıyor. Türkiye adına, insan hakları adına, iyi ki geldi, iyi ki önümüzü açtı. Ürettikleriyle, bu ülkeye kattıklarıyla hocamızı hiç unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK'ÜN IZINDEN HIÇ AYRILMADI'

ADD adına basın açıklamasını ise ADD Kadıköy Şube Başkanı Mehmet Akar okudu.

Açıklamada “Kurucu Onursal Genel Başkanımız Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nu saygıyla anıyoruz. Velidedeoğlu devrime ve ne yazık ki karşı devrime de tanıklık etti. Ama Atatürk’ün izinden hiç ayrılmadı. O, bize bir devrimcinin yorulmayacağını, olumsuz koşulların inanmışları yıldıramayacağını gösterdi. Yaşasaydı o da iktidarın aydınlara, gazetecilere yaptığı acımasız saldırıdan elbette payını alacaktı. Ama tabii ki yılmayacaktı. Hocamızın dediği gibi “Atatürkçülük, devrimciliktir. Atatürk Devrimi, olmuş bitmiş durağan bir reformlar toplamı değil, çağa dönük bir gelişme sürecidir. Başka bir deyişle Atatürkçülük, devrimciliktir” denildi.