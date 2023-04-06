'Siyasete girmeyi düşünmüyorum' demişti: Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 05:21

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 05:28

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum” diyen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili de açıklama yaptı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için şimdiden ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Uzun yıllar ekonomi yönetimimizde yer alan Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığımızda, Merkez Bankamızda, diğer birimlerimizde yürütülen çalışmalar var. İnşallah seçimden sonra bunların hepsini bir araya getirip ekonomi politikamızı daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 20 Mart günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde görüşmüştü. Erdoğan'ın görev teklif ettiği Şimşek, ‘aktif siyaseti düşünmediğini' açıklayarak teklifi reddetmişti.

Erdoğan'la görüşmesinin ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek, şunları kaydetmişti:

“Sn. Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde AK Parti Genel Merkezi'nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurt dışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, geçen günlerde Erdoğan'ın Şimşek'le ikinci bir görüşme yaptığını aktarmıştı.