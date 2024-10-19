Samsun'da inşaat işçisi husumetlileri tarafından vuruldu!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:59

Güncelleme: 19.10.2024 - 14:11

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında dün saat 15.00 sıralarında bir silahlı saldır gerçekleşti.

İnşaat işçisi Ferhat K., iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle husumetlileri tarafından tabanca ile vuruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol bacağından yaralanan Ferhat K.,ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ferhat K. sorgusunda çelişkili beyanlarda bulunurken, polis olay ile ilgili bağlantılı O.Ç., B.Ç., U.G., F.G. ve C.O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.