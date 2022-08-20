Meksika'da korkunç olay: Dev timsah öldürdüğü adamın cesedini taşıdı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:15

Meksika'nın kuzeydoğusundaki Tamaulipas eyaletinde, sürüngenlerin varlığı nedeniyle yüzmeye gitmemesi yönündeki uyarıları görmezden gelen adam, dev bir timsah tarafından saldırıya uğradı.

Ziyaretçiler, Tampico kentindeki Laguna del Carpintero'da yüzen kaplumbağaları izlemek için toplandılar, ancak çenesinde bir adamı sürükleyen bir timsahın yanlarından geçtiğini görünce dehşete düştüler.

Yerel polis, insanların, yüzmeye gitmemelerini tavsiye eden uyarı levhalarını dikkate almadığını söyledi.