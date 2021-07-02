Hindistan'da sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı

02 Temmuz 2021 Cuma, 12:21

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletine bağlı Uttara Kannada bölgesindeki Kogilabana köyünde evlerinden çıkanlar dev bir timsahla karşılaştı. Sokakta gezinen timsahı görenler önce şaşırdı, sonra da hayvanın peşine takıldı. O anlar bir çevre sakininin kamerasına yansırken, bölgeye orman dairesinden yetkililer çağrıldı. Görevlilerin yakaladığı timsahın Kali Nehri'ne bırakıldığı belirtildi.