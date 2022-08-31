Melek'i taciz eden şüpheli Mustafa K. tutuklandı: Yürürken sürekli sağıma soluma mı bakacağım?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:48

Melek Bezaroğlu, 3 yıldır sosyal medya üzerinden eski erkek arkadaşı Mustafa K. tarafından tacize maruz bırakılıyor ve tehdit ediliyor. Video çekerek uğradığı tacizi ve tehdit mesajlarını sosyal medyada anlatan Melek, yetkililere seslenmek için kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşmıştı. Cumhuriyet'e konuşan Melek, maruz bırakıldığı şiddetin duyulması için son üç yıldır Mustafa K.'nin kendisine yaşattıklarını anlatmıştı.

"M.K. İSİMLİ ŞAHIS TEKRAR YAKALANMIŞTIR"

Bugün yapılan resmi açıklamada, şüpheli Mustafa K.'nin gözaltına alındığı duyuruldu. Yapılan açıklama ise şu şekilde:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Tehdit" suçu ile ilgili, İlimiz Bahçelievler ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 05.07.2022 tarihinde M.B. (31) isimli kadın şahsın eski erkek arkadaşı M.K. (39) tarafından, farklı numaralardan mesaj atarak tehdit ettiği ve kendisini takip ettiğine dair mesajlar gönderdiği öğrenilmiştir. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalarda, şahsın Temmuz ayı içerisinde bir suçtan dolayı cezaevine girdiği ve tahliye edildikten sonra M.B. isimli şahsa benzer şekilde eylemlerde bulunduğu belirlenmiştir.

Çalışmaların devamında şüpheli şahıs 25.08.2022 tarihinde yakalanarak muhafaza altına alınmış, 26.08.2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili şahıs hakkında yürütülen tahkikat kapsamında, 29.08.2022 tarihinde adli makamlarca yeni bir yakalama kararı çıkarılmış, M.K. isimli şahıs 31.08.2022 tarihinde tekrar yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.