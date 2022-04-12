Melih Gökçek mağdur etmişti: 15 bin kişi 16 yıldır ev bekliyor
Ankara Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları eylem yaptı. 16 yıldır ev sahibi olma umuduyla bekleyen yurttaş, "‘Bizler Melih Gökçek’i mağduruyuz, hak sahibi 15 bin kişiye verilen sözler yerine getirilmedi" diye konuştu.
Ev sahibi olma umuduyla 16 yıldır bekleyen Ankara Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları, Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.
Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre, vaat edilen evlerine bir türlü kavuşamadıklarını dile getiren hak sahipleri, “Bizler Melih Gökçek'i mağduruyuz, hak sahibi 15 bin kişiye verilen sözler yerine getirilmedi. Mansur Yavaş bu duruma iyi niyetle yaklaşıp bizlerin mağduriyetlerini gidermeye çalışıyor” dedi.
"GÖKÇEK BİZİ MAĞDUR ETTİ, UMUDUMUZ YAVAŞ"
Dikmen Vadisi’nde gecekondu olan evlerini konut sahibi olma vaadiyle Melih Gökçek zamanında Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devreden vatandaşlara, bu konuda verilen sözler 2006’dan bu yana yerine getirilmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapan mağdurlar şunları söyledi:
“Eski başkan Melih Gökçek bizleri yıllarca mağdur etti. 15-16 bin kişiye verilen sözler tutulmadı. İhale yapılmadı, konutlarımız verilmedi. Buralara 35 katlı binalar yapıldı ama bizi unutulduk. Mimarlar Odası nüfus yoğunluğunu ileri sürüyor. 16 yıl önce o evi satsaydım iki taksi alırdık. İnsanları mağdur ettiler artık bir çözüm üretsinler. Sözleşme imzaladık, Melih Gökçek bizi yıllarca mağdur etti. Umudumuz Mansur Yavaş.”
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