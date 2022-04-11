Mustafa Balbay'dan Mansur Yavaş açıklaması

11 Nisan 2022 Pazartesi, 18:11

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı olarak işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Parti genel merkezinde görüşen ikili, daha sonra gazetecilerin karşısına çıktı.

Yavaş, şunları söyledi:

''Bazen böyle konuşmalara maruz kalıyoruz ama ben bunlara cevap vermeyeceğim. Çünkü ben kamu görevlisiyim ve kendimi siyasetin içinde görmüyorum''

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, son zamanlarda adaylık konusuyla ilgili sık sık gündeme gelen Mansur Yavaş ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"ARKA KAPI DİPLOMASİSİYLE BİR ARAYA GELİYORLAR"



Balbay, Mansur Yavaş'ın çevresi ile ilgili, özellikle AKP'li ve MHP'li belediye meclis üyelerinin başta takındıkları tavrı değiştirdiklerini ve eskisi kadar Yavaş aleyhine tweet atmadıklarını belirtti.

Yavaş'a cumhurbaşkanlığı makamı için herhangi bir teklif götürülürse, bu makamın reddedilecek bir makam olmadığını aktaran Balbay, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Orası, reddedilecek bir makam değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin genel anlamda icraatları ve siyasal bağlantıları, sözcüğün tam anlamıyla Millet İttifakı'dır diyebilirim. Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in görüşmesini de doğal bir diyalog olarak değerlendirmek mümkün. Bir defa şunu söyleyebilirim, Millet İttifakı'nın tarafları, kamuoyu önündeki görüşmelerinin yanısıra, arka kapı diplomasisi diye de adlandırılan yöntemlerle bir araya geliyorlar. Yaşça hangisi büyükse, yaşça büyüklere de o şekilde hitap ettiklerini söyleyebilirim. Aralarındaki diyaloğun bu bağlılıkta devam ettiğini söyleyebilirim.''