Melih Gökçek yine alay konusu oldu: Paylaşımını sildi, danışmanını suçladı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontaja ölüm hikayesi uydurdu. Sosyal medyada alay konusu olan Gökçek, paylaşımı apar topar silip, suçu danışmanına attı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontaja ölüm hikayesi uydurdu. Sosyal medyada alay konusu olan Gökçek, paylaşımı apar topar silip, suçu danışmanına attı.
Sık sık yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sosyal medyanın diline düşen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, bu kez de Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’a yapılmış bir fotomontajı 'şehit hikayesi' olarak paylaştı
Daha önce de 'jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sanarak canlı yayında anlatan Gökçek, Aboubakar'ın Somali'den gelip Türk vatandaşı olan ve savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu iddia etti. Gökçek'in hikayesine göre "Abu Bakeroğlu" PKK'nin karakol saldırısında yaşamını yitirdi.
DANIŞMANINI SUÇLADI
Gökçek, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ile yaptığı hatayı fark edince paylaşımını apar topar kaldırdı. Daha sonra bir paylaşım daha yapan Gökçek, danışmanını suçladı.
Gökçek, "Özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım" diye yazdı.
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