Melih Gökçek'le saf tutmadılar: "Tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenlerle..."
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan AKP'li Melih Gökçek, cuma namazı için gittiği camide iddiaya göre büyük bir tepkiyle karşılaştı.
Hakkında başta FETÖ dosyaları olmak üzere bir çok iddia bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AKP'li Melih Gökçek'in cuma namazı için gittiği bir camide büyük bir protestoyla karşılaştığı iddia edildi.
İddiayı eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alişan Satılmış dile getirdi. Satılmış'ın konuyla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre camide Gökçek'in kendileriyle yan yana saf tuttuğunu gören cemaat, "Biz tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenlerle aynı camide saf tutup Allah'ın huzuruna duramayız" diye camiyi terk etti.
Satılmış, paylaşımında "Geçen hafta cuma namazına gittiği camide İ. Melih Gökçek'in yanlarında saf tuttuğunu gören cami cemaati 'Biz tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenlerle aynı camide saf tutup Allah'ın huzuruna duramayız' diye camiyi terk etmişlerdi. Takip edin bu cuma İ. Melih hangi camiye gidecek" ifadelerini kullandı.
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