Melih Gökçek'ten 'Neden görevden alındın' sorusuna yanıt: Sana ne?

29 Ekim 2021 Cuma, 09:10

Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu. Hukukçu Bülent Yücetürk'ün "Sen neden görevden alındın?" sorusu üzerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Gökçek, Yücetürk'e "Sana ne, sana ne" cevabını verirken devamında "Sana ne? Diyeceğin bir şey varsa sen açıkla. Parti içerisinde benim rakibim olan arkadaşların bana kurmuş olduğu bir komplo" dedi.

"SİZİ GÖREVDEN ALDILAR"

Bülent Yücetürk de "Hiç öyle bir komplo falan görünmüyor, sizi görevden aldılar bir türlü neden alındığını kamuoyu bilmiyor. Siz söyleyin, açıklayın kamuoyu da öğrensin" karşılığını verdi.