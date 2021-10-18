Melih Gökçek'ten sonra İBB de aynı şirkete ihale yağdırmış

18 Ekim 2021 Pazartesi, 11:12

AKP’li Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) beş günde bir ihale alarak tartışmalara neden olan Çam Grup’a bağlı şirketlerin AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) de milyonlarca liralık ihaleler aldığı açığa çıktı.

Kamu İhale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre AKP’ye ve Melih Gökçek’e yakınlığıyla bilinen Ali Okan Çam’ın sahibi olduğu Çam Grup’a bağlı şirketler, sadece 2017 yılında İBB'ye bağlı iştiraklerden toplam yedi ihale aldı. Bu yedi ihaleyle İBB kasasından Çam Grup’a bağlı şirketlere ödenen para ise toplam 40 milyon TL’yi buluyor.

İSFALT’A ARAÇ KİRALADILAR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Çam Grup’a bağlı 30’a yakın şirket bulunuyor. Bu şirketlerde Uluslararası Prestij Medya ve Stratejik Araştırmalar Anonim Şirketi, İBB iştiraki İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (İSFALT), 2017 yılında “36 Ay Süreyle Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” adı altında düzenlediği ihaleyi aldı. Bu araç kiralama ihalesiyle İSFALT’ın kasasından şirkete tam 9 milyon 443 bin TL ödendi.

İSBAK’TAN DA İHALE YAĞMIŞ

Yine Çam Grup’a bağlı şirketlerden olan İmaj Dizayn Stüdyo Tanıtım ve Bilişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, kamudan bugüne kadar toplam 49 ihale aldı. Şirket, bu ihalelerinde 47’si AKP’li Melih Gökçek döneminde ABB’den alırken ikisini de İBB iştiraki İsbak İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’den (İSBAK) aldı.

Şirket, İSBAK’ın 2017 yılında “CCTV Network Kurulum İşleri Hizmeti” adı altında düzenlediği ihaleyi 4 milyon 101 bin TL’ye ve yine aynı yıl “Kamera Güvenlik Sistemi ve Zayıf Akım Sistemleri Kurulması Hizmeti” adı altında düzenlediği ihaleyi de 1 milyon 415 bin TL’ye aldı. İSBAK’ın kasasından bu iki ihale için şirkete ödenen para ise 5 milyon 516 bin TL’yi buldu.

Yine Çam Gruba bağlı şirketlerden biri olan Pima Güvenlik Sistemleri Alarm ve Bilişim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi de yine 2017 yılında İSBAK’tan toplam 2 milyon 93 bin TL değerinde ihale aldı.

İSBAK kasasından şirkete, “Merkezi Saat Yangın Algılama İhbar ve Acil Anons Sistemi Kurulum Hizmeti” adı altında düzenlenen ihaleyle 569 bin TL ödenirken “Cctv Network Sistemi Kurulumu Hizmetleri” adı altında düzenlenen ihaleyle de 1 milyon 524 bin TL ödendi.

İETT’Yİ DE ÇAM GRUP KORUMUŞ

Çam Grup’a bağlı bir başka şirket olan Çam Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi de yine 2017 yılında İBB'ye bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü ile İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş.’den (KÜLTÜR A.Ş.) toplam 22 milyon 87 bin TL değerinde ihale aldı.

İETT Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılında pazarlık usulüyle düzenlediği “özel güvenlik hizmeti alımı” ihalesi 16 milyon 526 TL’ye Çam Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’ne verildi. KÜLTÜR A.Ş.’nin de yine aynı yıl düzenlendi “özel güvenlik hizmeti alımı” ihalesini de 5 milyon 561 bin TL’ye Çam Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi aldı.