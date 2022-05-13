Melis Sezen: Biz kadınlar çok güçlüyüz, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz

13 Mayıs 2022 Cuma, 21:02

Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar'ın kıyafeti üzerinden hedef aldığı oyuncu Melis Sezen, söz konusu kıyafetle fotoğrafını paylaşarak "Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz" dedi.

Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödülleri töreninde giydiği kıyafet üzerinden hedef gösterek, kıyafetin 'kanunen suç' olduğunu savunmuştu.

Katıldığı televizyon programında konuşan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Hem de şikayete bağlı olmayan bir suçtur. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş, yani bu ahlaksızlığın danikasıdır” ifadelerini kullanmıştı. Çakar'ın sözleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Daha önce de Gülşen, Aleyna Tilki sahne kıyafetleri nedeniyle hedefe konulmuştu.

MELİS SEZEN: BİZ KADINLAR ÇOK GÜÇLÜYÜZ, IŞIL IŞIL PARLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Melis Sezen, sosyal medya hesabından söz konusu kıyafetle foğrafını paylaşarak "Bu fotoğrafı paylaşmamıştım, içimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle…" dedi.