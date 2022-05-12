Eski MHP milletvekili Ahmet Çakar tarafından hedef gösterilen Melis Sezen kimdir?

12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:17

Oyuncu Melis Sezen, Altın Kelebek törenindeki kıyafeti nedeniyle eski MHP'li vekil Ahmet Çakar tarafından hedef gösterildi. Sosyal medyadan Melis Sezen'e destek mesajları yağarken, Melis Sezen'in kariyeri ve hayatı ise merak konusu oldu.

MELİS SEZEN KİMDİR? MELİS SEZEN NERELİ?

Melis Sezen 1997 yılında Silivri'de doğdu. Melis Sezen'in ailesi Balkan göçmenidir. Melis Sezen'in bir erkek kardeşi vardır. Melis Sezen drama eğitimi almaya 12 yaşında başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde eğitim alan Melis Sezen, Koç Üniversitesinde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu.

MELİS SEZEN'İ OYNADIĞI DİZİLER

Hayat bazen tatlıdır dizisi ile oyunculuğa adım atan Melis Sezen ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol deneyimini ise Leke dizisinde tecrübe etti. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde bir kez daha başrolü üstlendi. İlk sinema deneyimi ise 2018 yılında gösterime giren Bizim İçin Şampiyon filmi ile oldu. İkinci film ise Tilki Yuvası oldu. Aynı yıl içerisinde 'Tilki Yuvası' ve 'Dünya Hali' gibi filmlerde oynadı. 2019 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmeliğini yaptığı Mucize 2: Aşk filminde rol aldı. 2020 yılında TRT 1'de yayımlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterini canlandırdı.

Melis Sezen'in yıldızı şu sıralar başrolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisi ile parladı.



2021 yılında 47. Altın Kelebek Ödülleri kapsamında "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görüldü.

ESKİ MHP'Lİ VEKİL AHMET ÇAKAR, MELİS SEZEN İÇİN NE DEDİ?



Akit TV’de yayınlanan bir programa katılan Çakar, “Bu ‘Sadakatsiz’ adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok” dedi.















