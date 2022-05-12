Oyuncu Melis Sezen'e yönelik sözleri ile gündeme gelen Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar kimdir?

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:13

Eski MHP'li vekil Ahmet Çakar, canlı yayında Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in ödül töreninde giydiği elbiseye yaptığı yorumla tepki çekti. Çakar, "Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok, göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş" ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

1951 yılında Aksaray'da doğan Ahmet Çakar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanınca yaşamına İstanbul'da devam etti. Siyasi hayatına MHP ile adım attı. 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden 21. Dönem İstanbul milletvekili seçildi.

Milletvekilliği döneminde TBMM İdare Amirliği görevi yaptı

4 Kasım 2012'de MHP genel başkan adayı oldu.

Ahmet Çakar, yaptığı ilginç çıkışlar ile gündem oluyor.

ESKİ MHP MİLLETVEKİLİ AHMET ÇAKAR, MELİS SEZEN'E NE DEDİ?

Akit TV’de yayınlanan programa katılan Çakar, “Bu ‘Sadakatsiz’ adlı dizide oynayan bir kız var. Adını falan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sutyen yok” dedi.