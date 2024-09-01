Memleket Partisi yöneticisinden Kadıköy'e 'kayyum' çağrısı!
Memleket Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Doğancan Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kadıköy Belediyesi’ne kayyum çağrısında bulundu.
Memleket Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Doğancan Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı tarafından yapılan hayvan katliamına yönelik paylaşımı alıntılayarak ‘kayyum’ çağrısında bulundu.
Ülker’in yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Net bir şekilde yasalara karşı gelen ve uygulamayacağını belirten bu arkadaşa soruşturma açılmayacak mı? Kayyum uygulamasına tabi tutulması için sadece terörle ilgili yasalara mı karşı gelmesi gerekiyor? Bir kamu görevlisi yasaları açıkça çiğneyeceğini deklare edip görevine devam mı edecek?”
Net bir şekilde yasalara karşı gelen ve uygulamayacağını belirten bu arkadaşa soruşturma açılmayacak mı? Kayyum uygulamasına tabi tutulması için sadece terörle ilgili yasalara mı karşı gelmesi gerekiyor? Bir kamu görevlisi yasaları açıkça çiğneyeceğini deklare edip görevine devam… https://t.co/c9aadCXz1W— Doğancan Ülker (@DogancanUlker) September 1, 2024
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