Memur-Sen Taksim'e çelenk bıraktı

Memur-Sen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 10:44
Memur-Sen Taksim'e çelenk bıraktı
Abone Ol google-news

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı.

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Samsun’da on binler toplanarak İnşallah emek ve dayanışma bayramını kutlayacağız. Bugün burada Taksim’de sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin’den Suriye’ye Arakandan Doğu Türkistan akan kan dursun vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. İnsanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı inancın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz."


çelenk haberleri taksim haberleri 1 Mayıs haberleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü haberleri

İlgili Haberler

HAK-İŞ heyetinden Taksim Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs anması

HAK-İŞ heyetinden Taksim Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs anması
Bornova 1 Mayıs’ı Yeni Türkü ile kutladı

Bornova 1 Mayıs’ı Yeni Türkü ile kutladı
İmamoğlu'ndan ‘1 Mayıs’ mesajı

İmamoğlu'ndan ‘1 Mayıs’ mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!

CHP'den yurttaşlara çağrı: 1 Mayıs'ta Taksim'e!
Taksim’de turistler tedbirler nedeniyle yürüyerek ayrıldı

Taksim’de turistler tedbirler nedeniyle yürüyerek ayrıldı
AKP’nin ‘1 Mayıs’ ablukası altında… Saraçhane’de toplanmalar başladı!

AKP’nin ‘1 Mayıs’ ablukası altında… Saraçhane’de toplanmalar başladı!
Markette nisan ayı zam şampiyonu belli oldu!

Markette nisan ayı zam şampiyonu belli oldu!
Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü

Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi: Adnan Oktar'ın trolleri yargıyı böldü
ODTÜ öğrencileri ve emekçiler el ele!

ODTÜ öğrencileri ve emekçiler el ele!
Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti
HAK-İŞ heyeti taksim kazancı yokuşu’nda 1 Mayıs anması düzenledi

HAK-İŞ heyeti taksim kazancı yokuşu’nda 1 Mayıs anması düzenledi