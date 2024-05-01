İmamoğlu'ndan ‘1 Mayıs’ mesajı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videolu mesajda 1 Mayıs'ı kutladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.
Sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda İmamoğlu, şunları söyledi:
"İstanbul'un ve Türkiye'nin üreten alınterileriyle ülkemizi sırtlayan işçileri ve emekçileri 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun. 1 Mayıs aynı zamanda dayanışma demektir. 5 yıl boyunca vatandaşını ayırt etmeden dayanışmacı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiledik sergilemeye devam edeceğiz.”
Emeğin, dayanışmanın, mücadelenin bayramı #1Mayıs kutlu olsun. pic.twitter.com/j4V3jx3eeG— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 1, 2024
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