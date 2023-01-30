Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz toprağa verildi

Başbakan Adnan Menderes'in idam edilirken fotoğraflarını çeken ve önceki akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmail Şenyüz (90), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:06
Menderes'in idamını fotoğraflayan İsmail Şenyüz toprağa verildi
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Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idama giderken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri, emekli astsubay İsmail Şenyüz önceki akşam, 1 aydır tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İsmail Şenyüz için bugün Ahmet Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene İsmail Şenyüz'ün ailesi, yakınları ve yurttaşlar katıldı. Şenyüz'ün cenazesi, öğle kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"15-20 GÜN UYUYAMAMIŞTIM"

İsmail Şenyüz, 17 Eylül 2021'de Adnan Menderes'in fotoğraflarını çekmesiyle ilgili verdiği röportajında, "Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadığımı hatırlıyorum" demişti.


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