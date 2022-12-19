Adnan Menderes Havalimanı'nda intihar: Beyza Taşkıran'ın son sözleri ortaya çıktı!

19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:52

İş için Antalya'dan İzmir'e gelen bilişim firmasının pazarlama müdürü Beyza Taşkıran'ın, 11 Aralık'ta dönüş için geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda uçağa binme hazırlığı yaparken bir anda aprondan atladığı iddia edilmişti.

Uçağa bağlı körükteki boşluktan atlayarak 14 metreden beton zemine çakılan Taşkıran, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, aprondan atlamadan önce Taşkıran'ın telefonla görüştüğünü tespit etti. Ekipler, saat 22.02 sıralarında 32 yaşındaki kadının kiminle görüştüğünün tespiti için cep telefonuna el koydu. Bu kişinin de ifadesine başvurulacağı öğrenilirken, soruşturma sonunda Taşkıran'ın kesin ölüm nedeni belli olacak.

ANNESİNDEN YEMEK AYIRMASINI İSTEMİŞ

Beyza Taşkıran'ın havalimanındayken annesi Canan G. ile yaptığı telefon konuşmasındaki son sözleri de ortaya çıktı. Genç kadının annesi Canan G.'ye, "Anne bana yemek ayırdınız mı? Antalya'ya aç geliyorum" dediği öğrenildi.

HAYALLERİ VARDI, YURT DIŞINA GİDECEKTİ

Sabah'ın haberine göre Beyza'nın ölümünün ardından anne Canan G. ve kız kardeşleri başta olmak üzere sevenleri yasa boğuldu. Yakınları, "Beyza işinde çok başarılıydı. İzmir'deki turizm fuarında yaptığı sunumdan sonra İzmir Valisi bile yanına gelip tebrik etmiş. İsviçre tatilinden yeni gelmişti. İngilizcesi çok iyiydi. Firması onu yurt dışına gönderecekti. Hayalleri vardı. Her genç kız gibi evlenmek ve yuva kurmak istiyordu. Sokak hayvanlarını ameliyat ettirir ve iyileştirirdi. Sokak hayvanları için kampanyalar düzenlerdi. Annesine ve kız kardeşlerine çok düşkündü. 32 yaşında hayat dolu bir insandı. Beyza dans geçmişi olan, hayat dolu başarılı, gelecek planları olan sevgi dolu biriydi. Turizm fuarında halk oyunları ekibiyle harmandalı bile oynamış" ifadelerini kullandı.

SON KONUŞMAYI YAPTIĞI KİŞİYİ BİZ DE BİLMİYORUZ

Beyza'nın yaşamını yitirmeden önce cep telefonuyla konuştuğu son kişinin kim olduğunu bilmediklerini anlatan yakınları, "Biz olayda havalimanının bir ihmali olabileceğini düşünüyoruz. İntihar ettiğini düşünmüyoruz. Bu olayın sorumlusu kimse bulunsun istiyoruz. Olay günü saat 21.00 sıralarında "Anne bana yemek ayırdınız mı? Antalya'ya aç geliyorum" diyen bir insan intihar etmez" dedi..