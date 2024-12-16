Menteşe'de sır olay: Yalnız yaşayan 64 yaşındaki erkek ölü bulundu
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yalnız yaşayan bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kötekli Mahallesi 285 Sokak’ta bir apartmanın 4. katında yalnız yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Uslu’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çilingir marifeti ile girdikleri evde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Uslu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Uslu’nun cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #muğla
En Çok Okunan Haberler
-
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- Üniversite öğrencisi, trafikte öldürüldü
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Suriye' yanıtı
- Başkan Özarslan’dan açıklama