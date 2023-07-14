Menzil’in üçe bölünmesinin ses kaydı ortaya çıktı: 'Yeni gavs' kavgası başladı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 17:13

Güncelleme: 14.07.2023 - 17:21

Türkiye’nin en büyük dinsel yapılanmalarının başında gelen Menzil Cemaati, Abdulbaki Erol’un ölümü sonrası ‘yeni gavs’ kavgası ile gündemde. Yaşarken ‘halife’ ilanında bulunmayan Erol’un üç oğlu da cemaatte mürit paylaşımı yapıyor.

BirGün yazarı ve gazeteci Timur Soykan, Menzil’de başlayan ‘mürit kapma yarışını’ sosyal medya hesabı üzerinden anlattı.

Abdülbaki Erol’un ölümü sonrası ortaya çıkan ses kaydını yaptığı paylaşımlarla aktaran Soykan, asıl meselenin milyarlarca liralık paranın paylaşımı olduğunu vurguladı.

"EN BÜYÜK OĞLUNUN GAVS OLMASINI DİĞER İKİ KARDEŞ KABUL ETMİYOR"

Soykan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Abdulbaki Erol'un büyük oğlu Muhammed Saki'nin Gavs olmasını iki kardeşinin kabul etmediği anlatılıyor. Şeyhlik babadan oğula geçen bir sultanlık artık ve onların gerilimi başlıyor.

1- MENZİL'İN ÜÇE BÖLÜNMESİYLE İLGİLİ SES KAYITLARIN TAMAMINI 4 BÖLÜMDE YAYINLIYORUM. ?? 1- Bölüm: Abdulbaki Erol'un büyük oğlu Muhammed Saki'nin Gavs olmasını iki kardeşinin kabul etmediği anlatılıyor. Şeyhlik babadan oğula geçen bir sultanlık artık ve onların gerilimi başlıyor. pic.twitter.com/cSyxMj7Ql8 — Timur Soykan (@timursoykan) July 14, 2023

Sonuçta müritler paylaşılıyor. Üç camiyi de paylaşıyorlar. Kimin camisinde daha çok müridin toplanacağı yarışı var artık. Ama asıl mesele milyarlarca liralık paranın paylaşımı. Sonuçta Menzil dev bir holding. Kavga çıkmasından çok endişeli oldukları görünüyor.

1- MENZİL'İN ÜÇE BÖLÜNMESİYLE İLGİLİ SES KAYITLARIN TAMAMINI 4 BÖLÜMDE YAYINLIYORUM. ?? 1- Bölüm: Abdulbaki Erol'un büyük oğlu Muhammed Saki'nin Gavs olmasını iki kardeşinin kabul etmediği anlatılıyor. Şeyhlik babadan oğula geçen bir sultanlık artık ve onların gerilimi başlıyor. pic.twitter.com/cSyxMj7Ql8 — Timur Soykan (@timursoykan) July 14, 2023

Burada sözü Abdulbaki Erol'un ikinci oğlu Fettah alıyor. Bu kısım çok çarpıcı. Biriktirilen bütün zikirler, edilen tövbeler iptal edildi. Yüzbinlerce zikir biriktirenler var. Bu sayede Şeyh'in oğulları müritleri paylaşacak. Oğullar dışında kimse tövbe alamayacak

3- 3. bölüm: Burada sözü Abdulbaki Erol'un ikinci oğlu Fettah alıyor. Bu kısım çok çarpıcı. Biriktirilen bütün zikirler, edilen tövbeler iptal edildi. Yüzbinlerce zikir biriktirenler var. Bu sayede Şeyh'in oğulları müritleri paylaşacak. Oğullar dışında kimse tövbe alamayacak pic.twitter.com/uFzGr56EJc — Timur Soykan (@timursoykan) July 14, 2023

Artık Menzil'deki üç cami arasında büyük bir yarış var. Pastadan büyük parçayı kimin alacağı konusunda çatışma kaçınılmaz gibi. Hepsi tedirgin. Bedavaya çalıştırılan, maddi manevi istismar edilen müritler de şaşkın. Üç tane 'Gavs' var artık. Seç seçebilirsen.”