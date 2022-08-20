Merada kaybolan Ali, 2 gün sonra geri döndü
Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde, 2 gün önce meraya çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ali Akkanat (25), kendi imkanlarıyla geri döndü. Bitkin halde bulunan Akkanat, sağlık kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde oturan Ali Akkanat, 18 Ağustos akşamı çalıştığı yere ait olan besi hayvanlarını karşılamak için meraya çıktı. Bir daha dönmeyen Akkanat’ın yakınları, çevrede yaptığı aramada sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.
YORGUN DÜŞMÜŞ
İhbar üzerine olay yerine jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, İZDER, İHH arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sürerken Akkanat kendi imkanlarıyla mahalleye geri döndü.
Bitkin düşen Ali Akkanat, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
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