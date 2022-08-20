Merada kaybolan Ali, 2 gün sonra geri döndü

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:37

Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi'nde oturan Ali Akkanat, 18 Ağustos akşamı çalıştığı yere ait olan besi hayvanlarını karşılamak için meraya çıktı. Bir daha dönmeyen Akkanat’ın yakınları, çevrede yaptığı aramada sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

YORGUN DÜŞMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, İZDER, İHH arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sürerken Akkanat kendi imkanlarıyla mahalleye geri döndü.

Bitkin düşen Ali Akkanat, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.