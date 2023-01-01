Merada otlatılan 50 küçükbaş öldü, inceleme başlatıldı
Batman’da merada otlatıldıktan sonra köye getirilen 750 küçükbaştan 50'si öldü. Ölüm nedenini belirlemek için hayvanlardan ve meradan numune alındı.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yakacık köyünde besicilik yapan Erkan Kangül ve Cemalettin Taş, 750 küçükbaşı otlamaları için meraya götürdü.
Merada otlatıldıktan sonra köye getirilen hayvanlardan 50’si hastalık belirtisi gösterdi. Hayvanlar ertesi gün öldü.
Kangül ve Taş, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Gelen ekip, meradan ve hayvanlardan numune alarak incelemeye gönderdi.
Yapılacak incelemenin ardından hayvanlaın kesin ölüm nedeni tespit edilecek.
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