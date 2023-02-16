Merakla bekleniyordu: Enkaz altındaki Taha Duymaz hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 22:12

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 22:12

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısındaki artış devam ediyor.



Depreme Hatay’daki halasının evinde yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın son durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Ragıb Narin, "Çalışma sabahtan beri devam ediyor" dedi.

Fenomen Duymaz’dan günlerdir haber alınamazken enkazdaki arama kurtarma çalışamları devam ediyor.



