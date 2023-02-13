CZN Burak, enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında son durumu paylaştı!

Hatay’da günlerdir göçük altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın enkaz altından çıkarılması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. CZN Burak sosyal medya hesabından, Taha Duymaz'ın enkaz altındaki arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:00
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da sosyal medya fenomeni Taha Duymaz enkaz altında kaldı.

Günlerdir göçük altında kalan Taha Duymaz için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Günlerdir enkaz çalışmaları için çabalayan CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, arama kurtarma görevlileriyle konuştuğu bir video paylaştı.

"7-8 GÜN SÜRECE İHTİYACIMIZ VAR"

Özdemir ile konuşan arama kurtarma görevlileri videoda, "Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız" dedi.

CZN Burak ise "Şu an içeride de iki tane canlı bekliyorlarmış, inşallah bir an önce çıkarlar" ifadelerini kullandı.


CZN Burak Taha Duymaz video depremler deprem hatay

İlgili Haberler

Taha Duymaz'ın ablası: 'Ses yok diye bakmıyorlar, ölüme terk edildiler'

Taha Duymaz'ın ablası: 'Ses yok diye bakmıyorlar, ölüme terk edildiler'
Taha Duymaz kurtarıldı mı? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı?

Taha Duymaz kurtarıldı mı? Taha Duymaz enkaz altından çıkarıldı mı?
Umutlar tükendi... Taha Duymaz'dan gelen haberler kötü

Umutlar tükendi... Taha Duymaz'dan gelen haberler kötü

En Çok Okunan Haberler