CZN Burak, enkaz altında kalan Taha Duymaz hakkında son durumu paylaştı!

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:20

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da sosyal medya fenomeni Taha Duymaz enkaz altında kaldı.

Günlerdir göçük altında kalan Taha Duymaz için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Günlerdir enkaz çalışmaları için çabalayan CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, arama kurtarma görevlileriyle konuştuğu bir video paylaştı.

"7-8 GÜN SÜRECE İHTİYACIMIZ VAR"

Özdemir ile konuşan arama kurtarma görevlileri videoda, "Bu apartman yana eğilmiş durumda. Bizim 7-8 gün gibi bir sürece ihtiyacımız var. Arkadaşımızı çıkarabilmek için binaları tıraşlamamız gerekiyor. Çok büyük tehlike var. Canla başla mücadele ediyoruz inşallah arkadaşı toprak altından çıkaracağız" dedi.

CZN Burak ise "Şu an içeride de iki tane canlı bekliyorlarmış, inşallah bir an önce çıkarlar" ifadelerini kullandı.