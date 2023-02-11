Taha Duymaz'ın ailesi, Gülben Ergen'i yalanladı
Şarkıcı Gülben Ergen, Hatay'da enkaz altında kalarak 6 gündür yaşam mücadelesi veren Taha Duymaz ile ilgili, "Taha’yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" açıklamasını yaptı. Son olarak Duymaz'ın ailesi ise Ergen'in açıklamalarını yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerinde büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz enkaz altında kaldı.
Şarkıcı Gülben Ergen, "Günlerdir Taha’yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi; Taha’yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" dedi.
AİLESİ YALANLADI
Son olarak Duymaz'ın ailesi, "Taha’yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" diyen Gülben Ergen'i yalanladı.
CZN Burak olarak tanınan sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Taha Duymaz'ın ailesi ile birlikte olduğu bir video yayınladı.
Videoda konuşan Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, "Şu an bekliyoruz, asılsız haberlere inanmayın. Biz burada bir umutla bekliyoruz. Böyle haberleri okuyunca ben daha çok panikliyorum, oraya gitmeye çalışıyorum. İnsanların işlerini engellemek istemiyorum. Lütfen artık paylaşmayın" dedi.
"UMARIM YANLIŞ BİLGİ OLSUN"
Ergen daha sonra yaptığı yeni paylaşımında, "Taha’nın haberini AFAD Başkanlık, AFAD Hatay'dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Taha’nın haberini @AFADBaskanlik @AFADHatay dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun. #afad— Gülben Ergen (@gulbenergen) February 11, 2023
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