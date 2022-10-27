Meral Akşener, Baturay Özdemir’in stand-up gösterisini izledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya Sahne'de, Baturay Özdemir'in stand-up gösterisini izledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Baturay Özdemir'in stand-up gösterisini izledi.
Akşener, o anları sosyal medya hesabı üzerinden, “Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası..." notuyla paylaştı.
Çankaya Sahne & Kulis Sanat'ta stand-up komedyeni Baturay Özdemir'in gösterisini izleyen Akşener’e İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da eşlik etti.
Siyasetin yoğun gündeminde ufak bir nefes arası…— Meral Akşener (@meral_aksener) October 26, 2022
Muhteşem gösteri için çok teşekkürler @BaturayOzdemir????
Yolun bahtın açık olsun. pic.twitter.com/m0OUmO2k0o
Akşener'in paylaşımına yanıt veren Baturay Özdemir de "Bugün gösterime gelip, gülen Meral Akşener'e çok teşekkür ederim. Onore oldum, ince ruhlu biri. Çoğu şakama güldü, seyircime de çok teşekkür ederim, harikaydın Ankara!” dedi.
"NE DİYON MERAL'E?"
Ünlü komedyen, gösterisinin Akşener'li bölümünde, babasının emekli asker olduğunu anlatmış, eski MHP'li olduğunu söylemiş ancak şu an kafasının karışık olduğunu belirtmişti. Babasını evde gergin şekilde yakaladığını anlatan Özdemir, babasına ne olduğunu sorduğunda "Ne diyon Meral'e?" yanıtını aldığını söylemişti.
Daha sonrasında Baturay Özdemir gösterisinden bu kesitin yer aldığı videoyu Twitter hesabından Akşener'i etiketleyerek "Ne diyim Meral Hanım?" notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşıma Akşener'den de yanıt gecikmemiş ve İYİ Parti lideri Twitter hesabından paylaştığı bir videoyla Özdemir'in sorusunu "Baturay, Aydın'da esnaf gezerken beni etiketlediğin videoyu gösterdiler. Baban demiş ki 'Meral iyi mi?', 'İyi' de Baturay, 'İyi." sözleriyle cevaplamıştı.
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