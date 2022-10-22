Rozetini Meral Akşener taktı: Talip Kaban İYİ Parti'ye katıldı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:34

Erzincan'da iki dönem MHP Belediye Başkanlığı ve bir dönem AKP Milletvekilliği yapan Talip Kaban İYİ Parti'ye katıldı. Kaban'a rozetini Meral Akşener taktı. Haberi sosyal medya hesabından Akşener'in danışmanı Ömer Karakaş, duyurdu.

AKŞENER'İN DANIŞMANI DUYURDU

Kaban'ın İYİ Parti'ye geçmesini sosyal medya hesabından duyuran Meral Akşener'in danışmanı Ömer Karakaş, "Bugün, Liderimiz Sn. Meral Akşener; Daha önce iki dönem Erzincan ilimizin MHP Belediye Başkanlığını yapmış, Bir dönem de AKP Milletvekilliği yapmış olan Sn. Talip Kaban’a rozetini takarak partimize katılımını gerçekleştirmiştir. Kendisine İYİ’ler ailesine hoşgeldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Bugün, Liderimiz Sn. Meral AKŞENER;



Daha önce iki dönem Erzincan ilimizin MHP Belediye Başkanlığını yapmış,



Bir dönem de AKP Milletvekilliği yapmış olan Sn. Talip Kaban’a rozetini takarak partimize katılımını gerçekleştirmiştir.



Kendisine İYİ’ler ailesine hoşgeldiniz diyorum. pic.twitter.com/zVtw1jDoib — Ömer Karakaş (@omer_karakas58) October 21, 2022

TALİP KABAN KİMDİR?

KTÜ Makine Mühendisliği Fakültesi mezunudur. Erzincan Belediye Başkanlığı, Erzincanspor Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş. Teknik Danışmanlığı ile 22. Dönem Erzincan Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır; ayrıca Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.