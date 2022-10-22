Deniz Zeyrek, 'güçlü bir Bakan'dan duydum' diyerek açıkladı: 'Meral Akşener Başbakan olacak'
Gazeteci Deniz Zeyrek, "güçlü bir Bakan" tarafından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Başbakan olacağını" duyduğunu iddia etti.
FOX TV'de yayınlanan Orta Sayfa programında gündeme ilişkin yorumlar yapan gazeteci Deniz Zeyrek, kulis haberini paylaştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘Başbakan’ olacağını söyleyen ‘güçlü bir Bakan'ın olduğunu ileri süren Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:
"Çok sansasyonel gelebilir ama bence Sayın Cumhurbaşkanı bile artık parlamenter sisteme geçişin yollarına bakıyordur. Bakanlardan da var. Açık açık şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, şuanda parlamenter sistem olsaydı biz iktidarda kalır mıyız derdinde olmazdık. Birinci partiyiz ve hala iktidar biz olurduk diye konuşuyorlar ve zaten başlarına ne geldiyse de Başkanlık sistemine geçildikten sonra geldi."
"Meral Akşener'in Başbakan olacağını söyleyen Bakan var mı?" sorusuna Deniz Zeyrek şu yanıtı verdi: "Duydum ben. Bakan'ın ismini vermem. Bütün Bakanlar etkilidir ama güçlü bir Bakan olduğunu söyleyebilirim. Bunlar konuşuluyor."
Doğan Şentürk: Bizzat kendisinden mi duydun?
Deniz Zeyrek: Evet
Doğan Şentürk: Kulağın ile duydun?
Deniz Zeyrek: Evet
Doğan Şentürk: İlginç
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