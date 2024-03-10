Meral Akşener, Hakan Peker’le şarkı söyledi
Safranbolu Belediye başkan adayı olarak gösterilen ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen bir konserde seçmenlerden destek istedi. Konserde, Akşener'in de katılımıyla Peker, "Bir Efsane" şarkısını seslendirdi.
Safranbolu Belediye başkan adayı olarak gösterilen ünlü şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılımıyla düzenlenen bir konserde seçmenlerden destek istedi.
Konserde, Akşener'in de katılımıyla Peker'e destek vermek amacıyla ünlü şarkıcılar Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer Peker sahne aldı. Akşener, konserde "Bir Efsane" şarkısını seslendirerek destek istedi.
Misak-ı Milli Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Hakan Peker'in seslendirdiği "Bir Efsane" şarkısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eşlik etti ve Peker'e destek isteyerek etkinlik sonrasında kentten ayrıldı.
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